Jovem de 18 anos vai defender comida minhota à Irlanda

Aalexandra Lopes Hoje às 11:28, atualizado às 11:33 Facebook

Twitter

Beatriz Costa confecionou vezes sem conta o arroz em vinha-d'alhos que este fim de semana vai apresentar no "European Young Chef Award", na Irlanda, mas mesmo assim acha que ainda não está perfeito.

"Nunca se atinge a perfeição, seja o sabor, seja a cozedura, há sempre coisas a aperfeiçoar", diz a estudante de Serviço de Restauração e Catering que vai representar Portugal no concurso europeu em Galway.

A jovem de 18 anos venceu o Minho Young Chef Awards 2018 (MYCA), em maio. O objetivo do concurso, organizado pelo consórcio Minho IN, e destinado a estudantes da área de cozinha era distinguir o melhor representante local para a final europeia. A competição pretende valorizar as regiões, as suas receitas e os seus produtos.

Para defender o Minho, Beatriz vai cozinhar um prato inspirado na avó e nos serões em casa.

No primeiro dia do European Young Chef Award, amanhã, o prato será confecionado e servido de forma tradicional, e, no dia seguinte, o júri vai poder provar o prato reinventado.

A carne do cachaço de porco bísaro fica em vinha-d'alhos de vinho verde tinto durante 24 horas, e a carne da barriga em verde branco. Depois da cozedura da carne, adiciona-se o arroz, os grelos e o feijão tarrestre. É acompanhado de esparregado de grelos.

Beatriz está no primeiro ano do Curso Técnico Superior Profissional de Serviço de Restauração e Catering da Escola Superior de Hotelaria e Turismo de Vila do Conde porque quer abrir um restaurante.

"Sempre quis ser chefe, lembro-me de pedir à minha mãe para me ensinar a cozinhar", diz. Foi com a ideia de abrir um negócio que progrediu para o Ensino Superior, após ter frequentado o curso de Técnico de Cozinha e Pastelaria.

"Gosto de comer e o gosto pela cozinha começa sempre por saber apreciar a comida", afirma.