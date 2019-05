Jovem ferido com gravidade em despiste contra muro

Alexandra Lopes Hoje às 10:12 Facebook

Um jovem de 22 anos ficou ferido com gravidade num despiste, na madrugada desta quarta-feira, em Castelões, Famalicão. Outros dois jovens de 20 e 19 anos sofreram ferimentos ligeiros.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, as vítimas seguiam na mesma viatura, que terá entrado em despiste e embateu num muro.

O ferido grave é o condutor e foi transportado ao hospital de Braga.

Os dois feridos ligeiros foram transportados ao hospital de Famalicão.

No socorro estiveram os Bombeiros de Famalicão com 4 veículos e 12 operacionais, e a VMER de Famalicão. A GNR de Joane esteve no local.