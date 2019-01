Junta de Lousado assegura serviço dos CTT

Alexandra Lopes Hoje às 15:50 Facebook

A Junta de Freguesia de Lousado, em Famalicão vai assegurar os serviços dos correios. Os CTT decidiram encerrar a estação que detêm na freguesia, e agora a Autarquia local anunciou que ficará a prestar os serviços. Para tal já decorrem obras na sede da junta.

"O executivo da Junta decidiu por unanimidade assegurar os serviços dos correios de Lousado. Foi a solução encontrada para manter este serviço público à população, estando garantidas todas as tarefas até agora prestadas com exceção do serviço do banco CTT", lê-se num comunicado da Junta de Freguesia.

Apesar de sublinhar que não se trata da solução desejada a Junta refere que é aquela que possibilita que a população não perca o serviço. Acrescenta no mesmo documento estar "ciente das dificuldades, responsabilidade e da necessidade de realização de algumas obras na atual sede de junta".

O encerramento os CTT de Lousado esteve previsto para o final do ano, mas entretanto foi adiado para o final de janeiro.

O presidente da Junta, Jorge Ferreira disse esperar que bom senso prevaleça e que o serviço não seja encerrado antes da conclusão das obras na sede de Junta, o que deverá acontecer dentro de cerca de três semanas.