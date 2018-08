Lions oferece ecógrafo ao Serviço de Urgência do CHMA

Hoje às 16:08 Facebook

Twitter

O Lions Clube de Famalicão ofereceu um ecógrafo ao Serviço de Urgência do Centro Hospitalar do Médio Ave (CHMA) - Unidade de Famalicão.

Em nota à imprensa, o CHMA explica que, numa urgência Médico-Cirúrgica como é a do Hospital de Famalicão, "a abordagem do doente critico obriga a diagnósticos e terapêuticas céleres, eficazes e seguros, que permitam uma rápida estabilização e tratamento do doente, pelo que este dispositivo vai contribuir para uma melhor prestação de cuidados de saúde aos doentes que recorrem a este serviço".

Leia mais em Fama TV