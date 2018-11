Meia Maratona de Famalicão contou com mais de 3000

Alexandra Lopes Hoje às 16:46 Facebook

Rui Pedro Silva do Sporting Clube de Portugal e Vanessa Carvalho do Sporting Clube de Braga foram os grandes vencedores da meia maratona de Famalicão que decorreu durante a manhã deste domingo.

O percurso da competição levou os atletas ao centro da cidade, e também ao meio mais rural. A corrida atravessou algumas freguesias do concelho.

O vencedor da meia maratona reconheceu que conhecer bem o percurso facilitou. "É um percurso duro mas é igual para todos", notou. Também Vanessa Carvalho gostou do percurso até porque é famalicense. "Estas avenidas são o meu percurso diário de treino e isso também ajudou. É um percurso fantástico", referiu a atleta do Braga.

"Estou satisfeita pela vitória, pelo ambiente de correr em casa. Foi tudo maravilhoso: o tempo, o recorde pessoal, a vitória e o público", afirmou.

Organizada pela Runporto, em parceria com a autarquia famalicense e a Associação de Atletismo de Braga a par com a meia maratona decorreu ainda uma mini maratona de seis quilómetros. Foram 3335 aqueles que levantaram os dorsais para as competições.

"O balanço é positivo, o S. Pedro juntou-se à prova e esteve uma manhã magnifica para correr", adiantou Jorge Teixeira, diretor da prova que destacou o aumento de público ao longo do percurso.

Para o próximo ano haverá novidades mas o responsável não quis revelar quais. "Estamos a desenhar uma grande novidade", referiu.

Também Mário Passos, vereador do Desporto da Câmara de Famalicão mostrou a sua satisfação com a competição. "Foi cumprido o grande objetivo que é crescer todos os anos ao nível de participantes, porque temos a ambição que todos pratiquem exercício", disse. Acrescentou que este tipo de provas tem um efeito "contagiante" que ajuda a atingir a meta de que todos façam exercício no seu dia-a-dia.