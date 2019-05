Melhor jovem chef do Minho eleito com novo sarrabulho

Alexandra Lopes Hoje às 10:50 Facebook

Nove alunos de escolas ligadas à restauração dedicaram-se, durante toda a manhã de sexta-feira, a reinventar pratos tradicionais minhotos em Ruivães, Famalicão, na segunda edição do Minho Young Chef Awards (MYCA). No dia anterior, os mesmos pratos foram cozinhados e apresentados de forma tradicional pelos jovens.

Rojões à moda do Minho, galinha amarela, pica no chão, rojões e papas de sarrabulho foram algumas das receitas inovadas. Rui Meira, 19 anos, da Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do Castelo, foi o vencedor, e vai representar Portugal no International European Young Chef Award, em outubro, na Grécia (ler texto ao lado). O estudante de cozinha confecionou um arroz de sarrabulho de forma tradicional e outro reinventado.

"Pretendia-se a harmonia, o equilíbrio entre tradição e a inovação, e o prato do vencedor tinha esse equilíbrio, tinha criatividade, tinha tradição, tinha sabor e técnica", justificou o chef António Loureiro, presidente do júri, convencido com a criação de Rui Meira, "A mantença do lar minhoto", feito com carne de porco bísaro, mão de vaca, chouriço e o arroz enrolado