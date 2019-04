M1lhão sai em Famalicão

Emília Monteiro Hoje às 14:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Saiu em Famalicão o prémio de 1 milhão de euros do concurso M1lhão dos Jogos Santa Casa.

No sorteio de sexta-feira foi premiado o código SPH 16369 do concurso M1lhão, que diz respeito a uma aposta do Euromilhões registada num posto de combustível na freguesia de Fradelos. A informação foi avançada pelo proprietário do café localizado na bomba de gasolina local.

O autor da aposta não é conhecido.

No último ano, cerca de uma dezena de prémios, entre o Milhão e o Euromilhões, saíram a apostadores de Famalicão.