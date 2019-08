Alexandra Lopes Hoje às 00:16 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem com cerca de 40 anos ficou ferido com gravidade, depois de a mota em que seguia ter entrado em despiste, na noite desta segunda feira, na A3, na zona de Cabeçudos, em Famalicão.

O ferido foi transportado ao hospital de S. João, no Porto pelos Bombeiros de Famalicão, que estiveram no local com nove operacionais e três viaturas.