Mulher e duas crianças feridas num atropelamento em Famalicão

Uma mulher e duas crianças ficaram feridas depois de terem sido atropeladas por um carro na tarde desta segunda feira, na avenida de França, em Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher a mulher estava a atravessar a rua, na passadeira com o filho e o sobrinho de sete e oito anos, quando foi colhida por um táxi.

Foram assistidos pelos bombeiros no local e transportados ao hospital. A mulher está em observação no hospital de Famalicão e a criança de oito anos sofreu fraturas num braço e numa perna, sendo transportada para o Hospital São João, no Porto. Já a criança de sete anos teve, entretanto, alta hospitalar.

A PSP de Famalicão registou a ocorrência.