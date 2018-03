Mulher encontrada morta com fita na boca em Famalicão

Alexandra Lopes Ontem às 21:26 Facebook

A Polícia Judiciaria do Porto está a investigar as circunstâncias em que uma mulher de 73 anos morreu em Calendário, Famalicão.

A mulher foi encontrada morta no interior da habitação onde morava sozinha, ao final da tarde de sábado.

Segundo o que o JN conseguiu apurar, um vizinho terá estranhado não ver a vítima há "dois ou três dias" e alertou as autoridades que se deslocaram ao local.

Quando entraram na habitação, que não tinha a porta trancada, depararam-se com a mulher já cadáver. Foi encontrada na banheira, nua da cintura para baixo, com um pano no pescoço, uma fita na boca, e ferimentos nas pernas.

A PSP de Famalicão esteve no local, mas o caso passou para a alçada da Polícia Judiciária que está agora a investigar.