Uma mulher de 43 anos foi encontrada morta na tarde desta segunda-feira, no rio Pele, em Pousada de Saramagos, Famalicão.

Segundo as informações que o JN conseguiu recolher, a mulher tinha apenas a cabeça dentro de água. O alerta foi dado por um popular que ia a passar e avistou o corpo.

A mulher estaria desaparecida desde a noite de domingo.

A GNR de Joane esteve no local e a PJ do Porto está a investigar as circunstâncias da morte.