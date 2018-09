Mulher sofre queimaduras em incêndio no anexo de casa em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 11:29 Facebook

Uma mulher de 68 anos sofreu queimaduras ao início da manhã desta terça-feira, num incêndio num anexo habitacional em Delães, Famalicão.

O alerta foi dado pouco passava das sete horas, para os Bombeiros de Riba de Ave. O anexo ficou destruído e uma mulher, que residia na habitação, sofreu queimaduras. Foi transportada ao hospital de S. João, no Porto, pelos Bombeiros de Vila das Aves.

Os Bombeiros de Riba de Ave estiveram no local com sete elementos apoiados por duas viaturas. A GNR de Riba de Ave também esteve no local.