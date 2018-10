Hoje às 17:56 Facebook

A Comunidade Social InterFreguesias de Fradelos, Ribeirão e Vilarinho das Cambas pretende criar uma reserva protegida para aves migratórias no baixo Ave.

O projeto, apresentado este fim de semana, tem o intuito de recuperar e valorizar as antigas pateiras do baixo Ave, com a criação de um espaço de reserva para aves migratórias, onde foram já identificadas cerca de 190 espécies.

