Nova imagem simboliza a comunidade a ambição para o futuro de Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 21:30 Facebook

Twitter

Partilhar

O concelho de Famalicão tem uma nova imagem identitária lançada esta segunda-feira, pela Câmara Municipal. Uma nova linguagem gráfica que parte do passado e das gentes do concelho, para uma comunidade coesa com linhas contemporâneas que tem ambição para o futuro.

A nova "cara" do município apresenta um logotipo minimalista mas cheio de significado, com a forma a representar desde logo, a coesão. É a partir de um círculo que significa cada individuo, que a nova marca identitária surge, um pequeno círculo "protegido" por um outro. Este, já mais largo, simboliza a comunidade que abraça e protege cada um dos indivíduos. "Um círculo que se renova e se completa", adiantou Ricardo Santos da empresa que construiu a nova imagem de marca. E, é a partir daqui nasce um "F" de família, felicidade, forma, futuro e de Famalicão, que será a partir de agora visto na linha gráfica do concelho.

Segundo Ricardo Santos o foco foi colocado nas pessoas cujo ADN é de "garra", e foi a partir daqui que a nova imagem foi desenvolvida e trabalhada. "O fato de ser famalicense facilitou o trabalho porque ajudou a percecionar o que se vive no concelho", referiu.

Um concelho que, para o presidente da Câmara de Famalicão não esquece o passado, a sua história, o seu património mas que olha para o futuro. "O que Famalicão vem sendo ao longo dos anos já não cabia e já não se adequava à anterior identidade. Esta nova imagem foi construída a partir das nossas origens, respeitando a nossa história e reforçando a nossa centralidade, mas ao mesmo tempo queríamos que transmitisse a força da nossa comunidade e do nosso empreendedorismo", adiantou o edil.

Por isso, a nova marca "corporiza" o que o município é, o que foi e o que ambiciona para o futuro. E para Paulo Cunha, o novo desenho com que o concelho se apresenta simboliza um "sentimento de pertença" que ultrapassa o individualismo.

Aliada à nova "cara" surge um novo slogan: "Famalicão, o seu lugar" porque, refere o autarca, "Famalicão é bom para múltiplas coisas". "Queremos que as pessoas se realizem aqui, e que seja este o espaço que escolhem para viver", notou.

A nova forma do município se apresentar aponta que Famalicão "é o lugar para todos e para cada um" ser o que quer ser.

A linguagem gráfica atualmente utilizada pelo município famalicense foi lanada em 2005. Entretanto, em abril do ano passado foi lançado um concurso público para o desenvolvimento do trabalho, ao qual foram apresentadas 40 propostas. A Ulah Lah venceu o concurso e durante cerca de um ano desenvolveu a nova marca identitária do concelho.