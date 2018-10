Nova ponte sobre o Ave à espera de aprovação da Agência Portuguesa do Ambiente

Alexandra Lopes Hoje às 16:54 Facebook

O Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, espera que a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) dê luz verde à nova ponte sobre o rio Ave e à variante à Trofa até ao final do ano.

O governante visitou, ao inicio da tarde desta sexta-feira, as obras que estão a decorrer na Estrada Nacional (EN) 14, na zona de Famalicão, cuja conclusão está prevista para maio do próximo ano.

A nova ponte e a variante fazem parte da alternativa à EN14, no eixo Famalicão, Trofa e Maia ,que está em marcha para resolver o congestionamento na via. Na zona de Famalicão a estrada, está a ser alargada e melhorada.

Na Maia, segundo o ministro, as obras vão começar "em breve". "Começará assim que um conjunto de burocracias administrativas nomeadamente o visto do Tribunal de Contas vier, mas temos tudo preparado para que essa obra avance em breve", notou. Está prevista a reformulação do nó do Jumbo, e construído outro com a Via Diagonal.

Contudo, para que a alternativa à congestionada EN14 fique completa, é necessária uma solução para a zona da Trofa. Pedro Marques notou que a solução está desenhada e aguarda aprovação da APA.

"A minha expectativa é que ainda este ano a APA possa dizer alguma coisa. Se assim for explicaremos o calendário da execução das próximas fases de obra. Enquanto não tiver autorização da APA não vou arriscar um prazo", afirmou Pedro Marques em declarações aos jornalistas.

O anterior Governo tinha apontado uma solução que foi suspensa. "Consideramos que não era adequado fazer um troço da variante à EN14 para acabar no meio da Trofa porque não tínhamos possibilidade de fazer atravessamento do rio Ave. Não nos pareceu adequado na altura lançar obra para acabar no meio da Trofa e congestionar o centro e despejar outra vez na nacional ao pé da Trofa", explicou o ministro. "Agora temos solução que nos parece que acabará por ser aprovada pela APA, e se se confirmar já nos permitirá lançar o investimento", referiu.

A nova travessia sobre o rio Ave está prevista para a zona entre a antiga Mabor e o hospital da Trofa, e será construído um novo troço de variante. "Sai do centro da Trofa mas é desenvolvida em variante, e nesse sentido vai descongestionar este eixo entre Famalicão e a Maia", esclareceu.

O ministro referiu que esta obra não está inscrita no Orçamento de Estado, porque depois da aprovação do impacto ambiental da mesma, ainda há várias tramitações a seguir.

O presidente da Câmara da Trofa, Sérgio Humberto, referiu que a solução da nova ponte e da variante lhe agradam mas os prazos apontados não.

O autarca considera que o que está atualmente no terreno "não soluciona absolutamente nada daquilo que é o congestionamento da EN14". Acrescentou que se trata de uma via atravessada por uma média de 30 mil veículos diários, dos quais 600 são camiões, cuja reivindicação por uma solução é antiga. Apesar das obras em curso em Famalicão e da empreitada anunciada para a Maia, Sérgio Humberto considera que nada é solucionado "se não houver ligação".

"O ministro espera que APA aprove a solução e o que nós esperamos é que o concurso seja lançado o mais breve possível porque é um constrangimento imenso", frisou.