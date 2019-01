Obra da Clínica da Mulher em concurso público

Alexandra Lopes Hoje às 15:55 Facebook

A obra da Clínica da Mulher e da Criança do hospital de Famalicão está em fase de concurso público. A empreitada tem o prazo de execução de quatro meses, e custa 300 mil euros.

A nova valência vai nascer na zona das antigas urgências da unidade de saúde, e vai aí concentrar os serviços de ambulatório de pediatria, ginecologia e obstetrícia. O presidente do Conselho de Administração, António Barbosa adiantou esta terça-feira, à margem da entrega de um tacógrafo "de última geração" oferecido pela empresa Continental, que 85% do valor da obra já está garantido. O financiamento já assegurado advém da comunidade, nomeadamente do apoio da Câmara de Famalicão de 150 mil euros e de empresas.

"Não temos receio do que nos falta angariar para a obra porque temos a disponibilidade das empresas", adiantou António Barbosa que não quis arriscar uma data para o arranque da empreitada por ainda estar a decorrer o concurso público.

O equipamento oferecido pela Continental custou cerca de 20 mil euros. O administrador da empresa, Pedro Carreira explicou que este apoio se insere na política social da empresa, que fez um levantamento das necessidades do hospital e decidiu oferecer o tacógrafo.