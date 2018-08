Obras de duplicação e beneficiação da EN14 já arrancaram

Alexandra Lopes 14 Maio 2018 às 11:50 Facebook

Já começaram as obras de alargamento e beneficiação da Estrada Nacional 14, entre a rotunda da Variante Nascente, em Calendário, e o lugar de Santana, em Ribeirão, em Famalicão. A empreitada está orçada em 3,3 milhões de euros e tem um prazo de execução de 330 dias.

A obra faz parte da solução encontrada para resolver o congestionamento de trânsito da EN14. Uma alternativa a esta estrada é reivindicada há mais de duas décadas. Ao longo do tempo foram sendo apontadas soluções como a construção de uma variante poente que nunca avançaram. Entretanto, o Governo anunciou obras de beneficiação na via, não só na zona de Famalicão, onde foi feito um acordo de gestão com a Câmara de Famalicão, mas também na Maia.

Mas, para que a alternativa fique completa falta uma nova travessia sobre o rio Ave, cujos estudos de impacto ambiental estão a decorrer. A este propósito, Paulo Cunha, presidente da Câmara de Famalicão adiantou que o estudo estava a decorrer. "Sei que o estudo de impacto ambiental estava a ser realizado, estava em fase avançada mas não sei mais do que isso", afirmou.

A obra que começou esta segunda-feira contempla a duplicação das faixas de rodagem (duas em cada sentido) com separador central, entre a rotunda da Variante e o lugar de Vitória, em Calendário. Serão ainda colocados semáforos de controlo de velocidade.

A partir dali e até ao lugar de Santana, em Ribeirão, onde vai nascer uma nova rotunda, a estrada será recuperada, com a reformulação e melhoria das condições de articulação com a rede municipal existente. A nova rotunda vai assegurar a articulação com a futura via de acesso à zona industrial de Lousado, que será construída pela Câmara de Famalicão, num investimento de cerca de 900 mil euros.

Além do investimento neste novo itinerário a Câmara também comparticipou a empreitada de beneficiação e duplicação da EN14 assumindo os encargos com o projeto, estudo de impacto ambiental e iluminação. A conservação, manutenção e requalificação dos arranjos paisagísticos da intervenção também são responsabilidade municipal. A via de ligação a Lousado e estes encargos contabilizam um investimento municipal na ordem dos 1,5 milhões de euros.

"É um momento importante para o concelho", adiantou Paulo Cunha frisando o tempo de espera por esta intervenção. O autarca considera que esta é apenas uma etapa para o início de "outras intervenções muito necessárias" nomeadamente, a nova ponte sobre o rio Ave, que considera "vital", e a ligação EN14 à zona industrial de Sam, em Ribeirão.