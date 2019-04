Obras no centro de Famalicão em discussão pública

Hoje às 14:28 Facebook

A discussão pública da revitalização dos Espaços Públicos da Área Central da Cidade de Famalicão começa esta sexta-feira e termina a 17 de maio.

A intervenção vai requalificar a área central da idade, nomeadamente a praça D. Maria II e a Praça Mouzinho de Albuquerque, assim como as ruas contíguas. O objetivo, diz a Câmara de Famalicão, é criar "condições para uma maior atratividade do centro" criando espaços pedonais e zonas sociais.

Tal como a revitalização do marcado municipal, também esta empreitada está integrada no Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano que prevê estratégias de "baixo teor de carbono na cidade, a melhoria do ambiente urbano e a sua revitalização e a recuperação de espaços públicos".

Para o presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha trata se de "uma intervenção que vai criar condições para que, do ponto de vista económico, do recreio e do lazer, daquilo que é a capacidade de acolhimento do centro da cidade". "As cidades são para as pessoas que devem ter condições para desfrutarem dos espaços públicos", referiu.