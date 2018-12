ONU reconhece boas práticas de empresas famalicenses

Hoje às 16:37 Facebook

A Scoop e a TMG Automotive são as representantes portuguesas da indústria têxtil e do vestuário no United Nations Global Compact (UNGC), iniciativa das Nações Unidas de cidadania empresarial e que tem como membros empresas de todo o mundo com provas dadas nas áreas dos direitos humanos, práticas laborais, proteção ambiental e anticorrupção.

Para serem aceites, Scoop e TMG Automotive, duas empresas têxtis de Famalicão, tiveram de fazer uma descrição completa das suas ações e evidenciar como integram os valores das Nações Unidas.

