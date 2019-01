Pároco exige que famílias paguem contribuição à igreja

Alexandra Lopes Ontem às 21:38 Facebook

Twitter

Partilhar

O padre de Delães, Famalicão, chegou há três meses à paróquia e já levantou polémica, ao pedir uma contribuição monetária aos paroquianos e avisando que só quem paga é que pode usufruir dos serviços da igreja.

O aviso não caiu bem junto dos fiéis, que consideram que o pároco não pode exigir pagamentos nem indiciar que não cumprirá com serviços da igreja, como funerais ou batizados, a quem não pagar.

O pedido da "côngrua" foi publicado no boletim da paróquia, afixado à entrada da igreja. "Por regra cada família deve contribuir com um dia de trabalho do agregado familiar", nos meses de fevereiro e março, diz a publicação. Mas "se tal lhes resultar "impossível" por razões sociais e económicas graves, "devem ter a humildade e delicadeza de o justificar junto do pároco", prossegue o texto, acrescentando que "só quem está inscrito e com a "situação em dia" é considerado pela paróquia (..) e pode usufruir de todos os bens e serviços". E acrescenta que quem está em atraso deve regularizar a situação para "evitar "coimas" estipuladas no "Protocolo de Relação" paróquia/paroquianos.