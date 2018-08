Ponte da Lagoncinha reabriu ao trânsito após cinco meses de obras

Alexandra Lopes 09 Maio 2018 às 09:06 Facebook

Twitter

A Ponte da Lagoncinha em Lousado, Famalicão, já abriu ao trânsito, depois de cerca de cinco meses encerrada para a realização de obras de conservação e valorização.

As obras no tabuleiro da ponte que recentemente integrou a Rota do Românico do Ave, estão concluídas. Em falta estão apenas os arranjos nas guardas laterais.

Foi realizada a limpeza e tratamento das cantarias em granito, o restauro e nivelamento do tabuleiro da ponte, e ainda a consolidação estrutural de fissuras existentes. Com esta empreitada o objetivo foi eliminar os "fatores de risco e de degradação infraestrutural e melhorar as condições de segurança", protegendo o património e melhorando as condições de circulação.

Em comunicado a Câmara de Famalicão, que realizou a empreitada, adianta que conseguiu abrir a Ponte da Lagoncinha à circulação rodoviária cerca de um mês antes do previsto para responder "às necessidades dos cidadãos que utilizam a ligação diariamente".

As obras de conservação e valorização da ponte tinham um prazo de execução de seis meses e implicaram um investimento de cerca de 154 mil euros contando com o cofinanciamento de cerca de 128 mil euros, pelo Programa Operacional Regional do Norte - Norte 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

"Esta intervenção que já era aguardada há algum tempo permitirá dotar a Ponte da Lagoncinha de melhores condições de circulação e de segurança, assegurando assim a proteção e valorização deste importante património que tanto engrandece o nosso concelho", adiantou Paulo Cunha, presidente da Câmara de Famalicão.