Ponte da Lagoucinha, em Famalicão, com restrições a partir de dia 22

Hoje às 19:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A circulação na ponte românica da Lagoncinha, em Lousado, Vila Nova de Famalicão, vai ser sujeita a restrições a partir de 22 de janeiro, devido a obras de restauro e conservação na estrutura.

Em comunicado enviado à Lusa, o município de Vila Nova de Famalicão explica que entre 22 de janeiro e 30 de março o trânsito estará interdito entre as 7.30 horas e as 17.30 horas e que, a partir de 31 de março até 31 de maio, o trânsito será totalmente interdito na Ponte da Lagoncinha.

A intervenção naquela ponte, que recentemente passou a integrar a Rota do Românico do Ave, permitindo-lhe aceder a financiamento para um "conjunto de obras de requalificação da estrutura", integra o tratamento e limpeza das cantarias em granito, o restauro e nivelamento do tabuleiro da ponte com pendentes para a drenagem das águas pluviais e consolidações estruturais e pontuais de fissuras existentes nos paramentos e intradorso do tabuleiro da ponte.

"Esta intervenção, que já era aguardada há algum tempo, irá permitir dotar a Ponte da Lagoncinha de melhores condições de circulação e de segurança, assegurando assim a proteção e valorização deste importante património que tanto engrandece o nosso concelho", refere o autarca famalicense, Paulo Cunha, no texto.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

No total, as várias intervenções implicam um investimento de cerca de 154 mil euros, contando com o cofinanciamento de cerca de 128 mil euros, pelo Programa Operacional Regional do Norte - Norte 2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).

A Ponte da Lagoncinha fica sobre o rio Ave e foi construída no século XII, "provavelmente sobre as ruínas de uma antiga ponte romana na via que ligava Bracara Augusta a Cale".