Rali de Famalicão sai para a estrada a 20 e 21

O rali de Famalicão vai para a estrada nos próximos dias 20 e 21, e conta já com 60 equipas inscritas. Tal como no ano passado, o centro de operações será no centro da cidade mas as classificativas chegam a uma dezena de freguesias do concelho.

No primeiro dia de prova, os motores começam a ouvir -se às 15.30 horas, altura em que começa a primeira classificativa que se inicia em Arnoso Santa Maria, passa por Nine, Lemenhe e Jesufrei. Meia hora mais tarde, a segunda classificativa inicia-se em Outiz, segue por Vilarinho das Cambas até Calendário. As duas etapas repetem-se a seguir, e o dia termina com a "especial Fradelos", às 21.30 horas.

Já no domingo, os pilotos deslocam-se para outra zona do concelho para cumprir a etapa de Oliveira Santa Maria, Mogege, Pousada de Saramagos, Castelões, às 9.30 horas. Durante a manhã, decorre ainda a etapa de Joane.

A descentralização do rali às freguesias superou as expetativas da organização, a cargo da Associação Team Baia em parceria com a Câmara de Famalicão. Por isso, as duas entidades estão a equacionar criar um "modelo de alternância" no que diz respeito às freguesias.

Segundo explicou Mário Passos, vereador do Desporto da Autarquia famalicense as freguesias mostram interesse em acolher etapas do rali todos os anos. Contudo, logisticamente não é possível chegar a todas as localidades do concelho num único rali. "Temos essa dificuldade, por isso estamos a pensar em criar um modelo de alternância", afirmou.

Entretanto, o vereador notou que este ano serão realizadas oito iniciativas ligadas ao desporto motorizado. Instado sobre se o número de iniciativas pode levar a que se tornem demais, Mário Passos notou que este é o ano para avaliar e percecionar todas as provas. "Este é o ano zero, temos de ter a perceção exata do volume e avaliar a qualidade", afirmou notando que depois será criado um modelo de implantação das iniciativas. "Umas vão acontecer num ano, outras noutro, e haverá iniciativas que decorrerão todos os anos", referiu.

O responsável autárquico salientou o papel dos presidentes de junta na informação quanto ao encerramento de vias, e informação prestada às populações. As vias por onde passa a prova encerram ao trânsito cerca de uma hora e meia antes do seu início.

Sérgio Aguiar da Team Baia explicou que este ano vai ser entregue às autoridades que estarão no terreno um dossier por forma a que cada um dos elementos policiais possam dar indicações de alternativas à população. "Muitas vezes os agentes não conhecem o terreno porque estão afetos a postos de outras localidades", justificou.

Entretanto, apesar de não haver contabilização do número de pessoas que o Rali de Famalicão traz ao concelho, Passos notou que do contato direto com comerciantes se verifica que há mais pessoas nomeadamente na restauração.

As inscrições para a prova terminam segunda-feira, e estão limitadas a 80 equipas.