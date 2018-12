Requalificação da margens do Este e Guisande termina em 2019

Alexandra Lopes Hoje às 15:33 Facebook

A Câmara de Famalicão quer que a requalificação das margens dos rios Este e Guisande no concelho esteja concluída no próximo ano.

No concelho famalicense serão cerca de 12 quilómetros de margens mas cerca de sete quilómetros já foram alvo de intervenção.

A informação foi avançada pelo vereador do Ambiente da Câmara de Famalicão, Pedro Sena à margem do seminário "Os Nossos Rios - Repensar Rios e Ribeiras", que decorre esta segunda-feira na Casa do Território, no Parque da Devesa.

"Mais importante do que os quilómetros onde já interviemos é o envolvimento das pessoas no projeto "Os Nossos Rios", considera o vereador. O projeto pretende não só requalificar as margens ribeirinhas dos cursos de água que atravessam Famalicão mas também, sensibilizar a comunidade para a importância de preservar os rios.

Além de ações para a requalificação das margens que tem sido feita com o envolvimento da comunidade, a Autarquia tem desenvolvido outras ações de sensibilização e formação. No âmbito de "Os nossos rios" foram ainda criados dois laboratórios de rios (no rio Pelhe e Este) para investigar e mostrar as técnicas adequadas para intervir nas linhas de água e nas suas margens.

Entretanto, resultado de uma candidatura ao Fundo Ambiental "Estratégia Nacional Educação Ambiental 2020 (ENEA) - Educação Ambiental + Sustentada: Repensar Rios e Ribeiras", foram ainda realizadas 41 ações de sensibilização, formação e consciencialização ambiental, ao longo de três meses.

Nestas ações estiveram envolvidas cerca de 1000 pessoas, e abordaram temáticas como plantação de árvores junto às margens, formar guardiões de rios e a criação de materiais de apoios.

Os resultados desta candidatura foram apresentados esta segunda-feira, no seminário "Os Nossos Rios - Repensar Rios e Ribeiras", onde esteve presente o vice presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, Pimenta Machado que deixou a porta aberta para a continuidade do projeto. "É um projeto inovador que visar dar mais vida aos rios, que devem ser vividos", adiantou.

O presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha também esteve presente que salientou a importância de todas as ações para "despertar consciências". O autarca sublinhou a importância da participação cívica no projeto "Os nossos rios" e a da assunção de responsabilidades da comunidade.