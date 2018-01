Reunião em Riba de Ave sobre encerramento dos Correios inconclusiva

Alexandra Lopes Hoje às 16:51 Facebook

A reunião da Junta de Riba de Ave, em Famalicão, com responsáveis dos CTT para abordar a decisão de encerramento da estação de Correios da vila foi inconclusiva.

Susana Pereira, presidente de Junta de Riba de Ave, adiantou ao JN que para já "todas as possibilidades estão em aberto" aguardando a marcação de novas reuniões de trabalho.

"Eles explicaram as razões para o fecho dos Correios e nós expusemos os argumentos para que o serviço se mantenha. Apelamos para que tenham em consideração as características do território, e porque é que as famílias e as empresas precisam dos serviços que este balcão disponibiliza", adiantou a autarca.

Susana Pereira está otimista e frisa que o objetivo é "conseguir a manutenção dos serviços que a estação dos CTT de Riba de Ave disponibiliza atualmente, ou até aumentar o leque de serviços. Há muita coisa ainda a estudar por isso, tudo está em aberto", referiu.

Recorde-se que a estação dos Correios da vila ribadavense, que serve cerca de 18 mil pessoas, é uma das 22 que vai encerrar mas população, Junta e Câmara Municipal estão contra esta decisão. No passado sábado, a população fez uma vigília em protesto contra o fecho do balcão dos CTT.