Ricon fecha e coloca 600 no desemprego em Famalicão

Sem solução. O grupo Ricon "não é economicamente viável" e deve encerrar as suas operações e despedir os cerca de 600 trabalhadores.

Esta é a proposta que o administrador de insolvência nomeado pelo Tribunal de Famalicão, Pedro Pidwell, leva às assembleias de credores das várias empresas do grupo, representante em Portugal da marca Gant, que arrancam amanhã. Também a rede de retalho, constituída por cerca de 20 lojas, "terá que encerrar e despedir todos os trabalhadores", já que, com a cessação da parceria com a Gant, se torna "economicamente inviável e vazia de objeto".

