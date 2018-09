Robôs vão produzir luvas descartáveis em nova fábrica de Famalicão

Alexandra Lopes 08 Junho 2018 às 17:44 Facebook

A Raclac - Indústria de Produtos Descartáveis lançou esta sexta-feira, em Santiago da Cruz, Famalicão, a construção de uma nova fábrica para a produção de luvas descartáveis. A secretária de Estado da Indústria, Ana Teresa Lehmann, esteve presente na cerimónia.

A nova unidade industrial vai produzir luvas descartáveis para a área da saúde e da indústria de forma "inovadora", através de uma tecnologia desenvolvida pela própria empresa. A nova tecnologia foi desenvolvida durante cerca de três anos.

Trata-se de uma linha de produção "100% automatizada, com 48 robôs sem intervenção humana do princípio ao fim" permitindo um melhor controlo de qualidade. Por outro lado, a produção será feita em "sala limpa", e todo o processo possibilita, segundo a empresa, o reaproveitamento e poupança de água e energia.

"Não existe outra linha de produção semelhante no panorama mundial", adiantou Eduardo Rocha, presidente do Conselho de Administração da Raclac.

A nova unidade industrial é um investimento de 20 milhões de euros, com a comparticipação de 13,9 milhões de euros do Compete 2020 e 5,5 milhões de euros do FEDER. Vai empregar 60 pessoas "qualificadas", e deverá estar concluída em abril do próximo ano.

Segundo o administrador, numa segunda fase, serão instaladas mais duas linhas de produção que vão criar 20 postos de trabalho.

A Secretária de Estado salientou a importância da indústria para o país, e mostrou a satisfação em ver os fundos comunitários serem "tão bem aplicados" em projetos "diferenciadores". Ana Teresa Lehmann salientou a importância do concelho para a economia e para as exportações.

"Acredito que a Europa e Portugal não se podem demitir da sua vocação industrial", afirmou, notando que a "indústria está melhor do que nunca".

A governante aludiu ao programa lançado pelo Governo no âmbito da indústria 4.0, salientando que 80% das medidas já estão em execução. Contudo, notou que é preciso "chegar aos jovens de forma eficaz", já que existe uma visão "retrógrada" da indústria.

O presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha, também esteve presente no lançamento da nova fábrica e evidenciou a importância do projeto para o concelho.