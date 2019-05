Sete dias de festa nas Antoninas de Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 17:45 Facebook

Miguel Araújo e David Fonseca são as grandes atrações musicais das Festas Antoninas de Famalicão que se realizam de 7 a 13 de junho. Os concertos são de entrada livre.

Ao longo de sete dias são várias as iniciativas que preenchem o programa das festas do concelho, com destaque para a noite de Santo António, com a realização das marchas antoninas. "É uma forma de envolvermos as novas gerações num dos eventos mais tradicionais das Antoninas, assegurando desde já a sua vitalidade e preservação", adianta o presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha.

Mas as Antoninas começam no dia 7 com as marchas infantis, que juntam nas principais ruas da cidade, as crianças das escolas do concelho.

Além da animação musical o programa é preenchido pelo desfile etnográfico, pelo Encontro dos Grupos de Cavaquinhos, desfile de fanfarras, distribuição do Pão de Santo António e a procissão em honra do santo padroeiro.

O desporto também faz parte das atividades das festas com realce para o Grande Prémio de Atletismo Bernardino Machado, para a Caminhada Camiliana e a Descida Mais Louca.

"As Antoninas são as festas de Famalicão e dos famalicenses. São a homenagem de um povo a Santo António, casamenteiro e protetor dos pobres, mas são também o grande momento de afirmação da identidade e do orgulho da nossa terra e das nossas gentes", diz Paulo Cunha.