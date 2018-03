Sonix formalizou arrendamento da Ricon e contratou 160 ex-operárias

Alexandra Lopes Hoje às 16:33 Facebook

O grupo têxtil Sonix com sede em Barcelos já garantiu o arrendamento da Ricon Industrial, em Ribeirão, Famalicão.

O contrato de arrendamento das instalações e equipamentos foi assinado na manhã desta segunda-feira e ali já estão a ser produzidos protótipos e pequenas séries de calças e casacos. O grupo mantém o interesse na aquisição do edifício.

São 160 ex-operárias da Ricon já contratadas pela têxtil barcelense e que estão agora a dar uma nova vida à fábrica que fechou portas no final de janeiro, e lançou cerca de 800 pessoas para o desemprego.

"Após duas semanas intensas, assinei hoje o contrato, asseguramos o arrendamento do imóvel e ativos por seis meses. Assim, teremos mais tranquilidade para avaliar a aquisição das instalações, demos apenas mais um passo. Estou confiante nas pessoas e no projeto", afirmou Conceição Dias, fundadora e presidente do grupo Sonix em comunicado.

Neste momento, estão a ser instalados alguns novos equipamentos e estão a ser finalizadas algumas alterações na linha de produção.

"Estamos muito satisfeitos por conseguirmos assegurar o edifício que tanto representa para estes novos colaboradores, era o nosso objetivo e felizmente foi atingido", adiantou o administrador do grupo, Samuel Costa. "Esta nova unidade irá continuar a produzir as mesmas categorias de produto, com clientes, métodos e processos diferentes mantendo a qualidade que lhe era reconhecida", garantiu o responsável.

O grupo Sonix foi fundado há 34 anos por Conceição Dias, e emprega atualmente 600 pessoas nas três unidades industriais que detém, em Portugal e na Tunísia. Exporta tudo o que produz e o volume de negócios cifra-se nos 60 milhões de euros.