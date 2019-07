Torneio junta quase uma centena de jogadores de xadrez em Famalicão

Alexandra Lopes Ontem às 23:25 Facebook

Quase uma centena de jogadores de xadrez juntam-se em Famalicão de 28 de julho a 3 de agosto para o VII Torneio Internacional Cidade de Famalicão.

Além da vertente competitiva, a iniciativa congrega também, uma vertente formativa. A prova, organizada pelo Clube de Xadrez A2D vai atribuir prémios aos dez melhores classificados.

O torneio encerra o circuito nacional de partidas clássicas, e foi apresentado pelo vice presidente da Federação Portuguesa de Xadrez, Paulo Felizes como um "torneio modelo", e este ano decorre em nove rondas. O responsável adiantou que o organismo está a negociar um apoio com a Federação Internacional, que ao ser concretizado permitirá um "reforço" no apoio aos torneios.

Paulo Felizes salientou o "forte enriquecimento formativo" da prova, já que no primeiro dia decorrerá uma ação de formação para treinadores sobre "Inteligência Emocional e orientações técnico pedagógicas no jogo de xadrez de competição", e uma para árbitros, de 30 a 3 de agosto. Durante a iniciativa haverá "Conversas e Simultâneas com Mestres".

O torneio foi apresentado esta segunda-feira, onde o vereador do Desporto da Câmara de Famalicão lançou o desafio ao Clube de Xadrez A2D de levarem o xadrez aos seniores. O autarca explicou que o intuito é que o xadrez seja incluído nas várias atividades desportivas que o município disponibiliza aos mais velhos. "É um desporto inter geracional, onde todos podem jogar com todos", adiantou.

"Esperamos estar à altura do desafio", adiantou Mário Oliveira, responsável do A2D que voltou a apontar o objetivo de criar uma Escola Municipal de Xadrez.