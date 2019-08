Turista que ficou doente na República Dominicana já teve alta

Emília Monteiro Hoje às 17:22 Facebook

Já teve alta hospitalar a mulher de 42 anos, de Famalicão, que ficou gravemente doente durante as férias na República Dominicana. Sónia Pereira esteve durante mais de uma semana internada no Hospital de Braga e está agora em casa, em Arnoso Santa Eulália, Famalicão.

Para além da medicação, de acordo com Catarina Pereira, filha da doente, a turista tem que estar "pelo menos seis meses em repouso absoluto e continuará a ser seguida pelo serviço de cardiologia do Hospital de Braga".

Depois de ter sido medicada para uma gastroenterite, três dias depois de ter chegado ao destino de férias, de volta a Portugal, no Hospital de Braga, foi-lhe diagnosticada uma "miocardite", ou seja, uma inflamação do músculo do coração, "que é responsável pela sua contração e que, inflamado, prejudica o bombeamento do sangue, provocando arritmias e insuficiência cardíaca".

Nos últimos meses, a República Dominicana tem sido notícia pela morte inexplicável de turistas, sobretudo americanos. A principal causa para as mortes é o consumo de bebidas adulteradas. No caso da mulher de Famalicão, que não bebe bebidas alcoólicas, tudo aponta para que a doença bacteriológica tenha sido contraída através do gelo usado para refrescar as bebidas e feito com água não potável.

Em junho, quando começaram as mortes, a Secretaria de Estado das Comunidades foi contacta por diversos turistas que pretendiam informações sobre o que fazer. "Não há nenhum cuidado especial a ter para visitar a República Dominicana. É preciso ter os cuidados de saúde normais num país tropical como, por exemplo, tomar as vacinas a difteria, o tétano e a poliomielite", disse fonte do gabinete do Secretário de Estado José Luís Carneiro.

Sónia estava de férias com o marido e, no mesmo hotel, tomou conhecimento de outros portugueses que também apresentavam sintomas de febre e falta de ar. Nenhum deles pediu ajuda ou comunicou ao consulado a situação. Tal como a mulher de Famalicão, voltaram para casa em voos comerciais e recorreram ao Serviço Nacional de Saúde.