Universidade do Minho vi criar centro de investigação em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 16:52 Facebook

Twitter

Partilhar

A Universidade do Minho vai criar um Centro de Investigação em Famalicão. O protocolo entre a instituição de ensino e a Câmara Municipal de Famalicão foi aprovado em reunião de Câmara, esta segunda-feira, e prevê que o novo equipamento fique instalado nas instalações da Didáxis de S. Cosme. A Autarquia está em processo de aquisição do espaço.

O centro vai congregar atividades de formação, investigação, reforço da valorização e transferência de conhecimento em interação com as empresas do concelho, com o intuito de trabalhar em novas técnicas, produtos, serviços, métodos, processos ou "melhorias significativas" nos existentes.

"A Universidade do Minho percebeu o grande potencial do concelho", adiantou Paulo Cunha, presidente da Câmara de Famalicão no final da reunião de câmara onde foi aprovado o acordo que permitirá a criação do centro de investigação. O autarca destacou a importância da nova infraestrutura para as indústrias e para a própria unidade de ensino.