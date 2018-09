Universidade Sénior inicia ano letivo com mais de 80 alunos

Hoje às 17:46 Facebook

Twitter

A Universidade Sénior de Famalicão inicia as atividades do ano letivo 2018-2019 no dia 9 de outubro, com uma visita ao Museu de Serralves, que é considerado o mais importante museu de arte contemporânea em Portugal. Na ocasião será realizado também um almoço-convívio com os mais de 80 alunos que frequentam a instituição.

As aulas na Universidade Sénior começam no dia 10 de outubro. No total, são disponibilizadas 16 opções diferentes de aulas, em áreas de conhecimento como Literatura, Psicologia, Economia, Filosofia, História, Direito, Desenho/Pintura, Informática, Fotografia Digital, Grupo de Cantares, Técnicas de Meditação e Yoga.

Leia mais em famatv.pt