Vinho de Famalicão vai chegar à Rússia

A Frutivinhos - Cooperativa Agrícola de Famalicão apresentou o novo rótulo do vinho D. Sancho, que vai começar a ser exportado para a Rússia.

A exportação do vinho D. Sancho I para a Rússia vai permitir alargar a base exportadora da Frutivinhos. Até agora, as exportações seguiam apenas para o chamado mercado da saudade em Inglaterra, Canadá e Alemanha.

O anúncio foi feito por Alberto Carvalho, responsável pela Cooperativa Agrícola de Famalicão, à margem da apresentação do novo rótulo do vinho D. Sancho.

Alberto Carvalho sublinhou que as vendas para a Rússia são importantes não só pela internacionalização, mas também pela possibilidade do vinho começar a ganhar nome no estrangeiro.

A Frutivinhos - Cooperativa Agrícola de Famalicão aumentou "significativamente" a recolha de uvas nos últimos três anos. Em 2016, os produtores entregaram à cooperativa 80 toneladas de uvas e no ano passado foram entregues 500 toneladas.

Alberto Carvalho atribui este aumento ao trabalho feito para pagamento aos produtores "a tempo e horas". "Quando entramos para a direção tínhamos dois objetivos, um era reestruturar as dívidas, e outro era pagar a produção a tempo e horas", sublinhou.

Este ano, o responsável estima que a produção possa sofrer uma quebra devido ao frio que se fez sentir quando apareceram os primeiros cachos de uvas.

A cooperativa agrega 50 produtores do concelho e produz 350 a 400 mil litros de vinho, três verdes e três espumantes.