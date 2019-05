Violenta colisão faz três feridos em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 18:52 Facebook

Uma violenta colisão entre um carro e uma carrinha de caixa aberta, em Seide, Famalicão, causou ferimentos em três pessoas. Um dos feridos é considerado grave.

O acidente deu-se, cerca das 17.30 horas, num cruzamento junto à entrada das autoestradas A3 e A7, cortando parcialmente o acesso a essas vias.

Dois ocupantes da carrinha, com 66 e 54 anos, sofreram ferimentos ligeiros e foram transportados para o hospital de Famalicão. O condutor do carro, um homem de 21 anos, foi transportado consciente, mas com ferimentos considerados graves, para o hospital de Guimarães

Foi necessário desencarcerar os três feridos neste acidente.

No local, estiveram a GNR de Riba D'Ave, Brigada de Trânsito de Braga e Bombeiros de Famalicão, num total de 16 operacionais, seis ambulâncias e uma viatura de desencarceramento.