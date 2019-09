VMER comemora dez anos e ensina a salvar vidas

Alexandra Lopes Hoje às 17:03 Facebook

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Centro Hospitalar do Médio Ave está a comemorar uma década.

Durante a manhã deste sábado, as comemorações foram direcionadas para a comunidade, com a realização de uma sessão de formação e treino de suporte básico de vida para cerca de uma centena de pessoas, no centro paroquial de Famalicão.

"Ensinar como atuar numa situação de paragem cardiorrespiratória" foi o principal objetivo da sessão que contou com formandos que trabalham com a comunidade, como por exemplo elementos das forças de segurança, grupos desportivos, proteção civil, entre outros.

"A aquisição desta competência será certamente de importância fulcral para uma vítima de paragem cardiorrespiratória e dada a probabilidade que qualquer indivíduo tem de se deparar com uma situação destas, tanto em contexto de trabalho como no normal decorrer do seu quotidiano, será também importante saber a melhor forma de ajudar", refere a organização.

Entretanto, durante a tarde deste sábado haverá debates e palestras sobre as temáticas "Emergência na Criança" e "VMER: Passado/Presente/Futuro", no Auditório da Fundação Cupertino de Miranda, em Famalicão. Na praceta Cupertino de Miranda decorrerá durante a tarde uma exposição de meios de emergência.

Com dez anos de existência a VMER tem ao serviço 32 médicos e 20 enfermeiros, tendo recebido 145000 ativações ao longo desta década.