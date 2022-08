Já se circula na via do Parque Empresarial Terra Negra em Famalicão

Está aberta à circulação a via do Parque Empresarial Terra Negra, nas freguesias de Ribeirão e Lousado, em Famalicão. A nova artéria tem cerca de dois quilómetros e liga a rotunda de Santana, em Ribeirão, na Estrada Nacional 14 e o Loteamento da Carvalhosa, em Lousado.

A construção da via resultou de uma parceria entre o município de Famalicão e a multinacional Continental Mabor, constituindo um investimento de cerca de um milhão de euros. O troço até à rotunda de Santana ficou a cargo da Câmara de Famalicão, e o restante foi pago pela empresa de pneus. Atualmente, estão a ser desenvolvidos trabalhos de iluminação, sinalização vertical e passeios.

Esta obra inclui também a criação de um acesso público entre a Rua da Circulação e a nova via através de um viaduto que existe no local e que passou para o domínio público por acordo concretizado no início deste mês entre o Município e a Continental Mabor. Este acesso ainda não está concluído.

"Foi dado um passo importante no que refere à melhoria da gestão rodoviária a sul do concelho" considera Mário Passos, presidente da Câmara de Famalicão. "É uma nova estrada, segura e eficiente, que permitirá às empresas crescer ainda mais, sem prejuízo para os que residem nesta parte do concelho", acrescentou.