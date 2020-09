Jovem queimado em incêndio em Famalicão morreu no hospital

Alexandra Lopes Hoje às 14:00 Facebook

O jovem de 21 anos que ficou gravemente ferido num incêndio na casa onde vivia com a mãe, em Arnoso Santa Eulália, Famalicão, não resistiu aos ferimentos graves. Morreu uma semana depois do fogo, no hospital de Coimbra, onde estava internado.

A vítima, João Filipe Pereira Costa Foto: DR

João Filipe Pereira Costa sofreu queimaduras graves quase em todo o corpo, num incêndio no passado dia 5, que destruiu a casa onde residia. A mãe sofreu ferimentos ligeiros.

O jovem ainda foi socorrido no local por duas equipas médicas das VMERs do hospital de Famalicão e Barcelos, depois transportado ao hospital de S. João, no Porto. Depois foi transferido para o hospital de Coimbra.

A Polícia Judiciária de Braga está a investigar as causas do incêndio.