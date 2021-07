Loja do Cidadão de Famalicão abre esta segunda-feira

Alexandra Lopes Hoje às 09:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A Loja do Cidadão de Famalicão, com cerca de 3000 metros quadradas, começa a funcionar esta segunda-feira.

Instalada no espaço da antiga superfície comercial Inô, próximo dos Paços do Concelho, vai reunir vários serviços públicos que estão espalhados por vários locais da cidade, como o serviço de finanças, segurança social, registo civil, registo predial.

A requalificação do espaço onde agora está a Loja do Cidadão, com cerca de 3000 metro quadrados, representou um investimento de dois milhões de euros, uma verba municipal que contou com a comparticipação de 20% de fundos comunitários.

Para o autarca de Famalicão, Paulo Cunha, "final e felizmente" conseguiu "resolver-se" as condições "degradantes" de trabalho e atendimento de alguns serviços públicos. "Mas foi a Câmara que deu o passo", afirmou. "Ao contrário das outras lojas do cidadão pagas pelo orçamento de Estado ou fundos comunitários esta é 80% paga pelo orçamento municipal", frisou o presidente da Câmara.

A Loja do Cidadão de Famalicão funciona das 9 às 16.30 horas, mediante as condições impostas pela pandemia. Encerra ao sábado.

A coordenação e gestão da loja é da Câmara de Famalicão mediante protocolo firmado entre a Agência para a Modernização Administrativa (AMA), o Município de Famalicão, o Instituto dos Registos e Notariado IP, a Autoridade Tributária e Aduaneira e o Instituto da Segurança Social IP. Estas entidades vão transferir para o município as despesas de cada um dos serviços.