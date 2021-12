Maior fatia do orçamento de Famalicão reservada para os transportes

Alexandra Lopes Hoje às 10:07 Facebook

O Orçamento de 2022 do município de Famalicão é discutido esta terça-feira, em reunião extraordinária do executivo. O orçamento é de 133 milhões de euros e a Câmara Municipal diz que a maior fatia está reservada para os transportes.

Famalicão deverá investir 54 milhões de euros durante oito anos no projeto "Mobi.Ave" que arranca no próximo ano e tem como objetivo garantir "um eficiente serviço de serviço público de transportes rodoviários de passageiros" através de uma rede intermunicipal que abrange Famalicão, Trofa e Santo Tirso.

"O próximo ano marca o início da mudança de paradigma no transporte público concelhio", diz Mário Passos, presidente da Câmara de Famalicão, em nota enviada à imprensa.

No mesmo documento a Autarquia destaca os 5,8 milhões de euros destinados à educação, mais 1,4 milhões de euros do que este ano. "Conforme definido na Carta Educativa do concelho, o EDUCA 20.30, assumimos a Educação como uma prioridade estratégica para o crescimento individual e coletivo, para mais qualificação, para mais e melhor emprego", nota o autarca.

"É um documento ambicioso, assente, por um lado, numa linha de continuidade para com um modelo de gestão que posicionou Famalicão como um município exemplo nos mais variados domínios e, por outro lado, enquadrado no contexto da abertura do novo ciclo da gestão autárquica", explica Mário Passos. Assegura que o município estará preparado para "acudir" a situações que surjam no contexto pandémico que vivemos.