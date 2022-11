Maiores painéis de azulejos da Europa já estão restaurados

Terminou o restauro dos 54 mil azulejos que cobrem o edifício da Fundação Cupertino de Miranda, em Famalicão. A obra é inaugurada este sábado à tarde.

São dez painéis de azulejos, considerados os maiores da Europa, que revestem os 34 metros de altura do edifício, e que foram restaurados um a um. A intervenção começou no ano passado com o objetivo de preservar a memória e a história da obra, da autoria de João Charters Almeida.

Cada painel de azulejos tem uma temática própria relacionada com o espírito de Cupertino de Miranda, que vai desde a educação às artes, passando pela conjugação de esforços, o ser humano e o universo.

PUB

Os azulejos foram sujeitos a um diagnóstico e, depois, os vários estudos determinaram os materiais, as técnicas e as cores a utilizar para que mantivessem a traça original. Algumas centenas não puderam ser reabilitadas, por isso foram substituídas.