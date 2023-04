Marca de roupa Salsa investe sete milhões de euros para tornar fábrica mais sustentável

A Salsa Jeans quer transformar a fábrica de Ribeirão, em Famalicão, numa unidade mais sustentável e eficiente no domínio energético. Ao mesmo tempo pretende reforçar a sua capacidade produtiva e com isso aumentar o número de trablhadores e o volume de negócios. Para isso, vai investir sete milhões de euros.

Os projetos de crescimento são apresentados esta quinta-feira, no âmbito do roteiro Created IN da Câmara de Famalicão, que prevê uma visita à empresa.

A firma, que nasceu em 1987 em Ribeirão, produz cerca de um milhão de calças por ano e produz a totalidade do produto, desde o desenvolvimento à lavagem e acabamentos.

Atualmente, a Salsa está em 44 países, possui 200 lojas e tem 1200 trabalhadores