Marchas Infantis marcam arranque das Antoninas

Arrancaram esta quinta-feira, em Famalicão, as Festas Antoninas, com a realização das marchas antoninas infantis.

Cerca de duas mil crianças dos estabelecimentos de ensino do concelho desfilaram pelas ruas, sob o tema "Santo António e o Ambiente". Depois de passarem pelas principais ruas, os mais pequenos atuaram no Parque 1.º de Maio.

Há prémio para a marcha nas categorias "Melhor Guarda Roupa e Arcos", "Melhor Marcha" e "Grande Vencedor das Marchas Antoninas Infantis".

As Festas Antoninas prolongam-se até ao dia 13 de junho, com várias atividades culturais e desportivas. Esta sexta-feira de manhã decorrerá a 7.ª Descida Mais Louca em carrinhos de rolamentos e a tarde será animada por folclore. Ao longo dos dias, são várias as atividades desportivas, e no dia 13 haverá missa em honra de Santo António, às 10.30 horas, sendo a procissão às 17 horas. Diogo Piçarra encerra as festividades.