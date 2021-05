Mário Passos escolhido pelos militantes para candidato do PSD em Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 16:07 Facebook

Mário Passos foi aprovado pelos militantes da concelhia do PSD de Famalicão para suceder a Paulo Cunha, como candidato à Câmara de Famalicão pela coligação PSD/PP "Mais Ação. Mais Famalicão". Tal como o JN avançou, Passos tinha já sido indicado por Paulo Cunha, na altura em que comunicou aos autarcas e ex-autarcas que não se recandidataria.

Entretanto, num plenário realizado esta quinta-feira, o nome de Mário Passos, atual vereador do Desporto e das Freguesias, foi validado, sendo agora necessária a ratificação da distrital do PSD (que é liderada por Paulo Cunha) e pelo PSD nacional.

Paulo Cunha, presidente da Comissão Política Concelhia considera que os militantes deram luz verde a Passos "por unanimidade e aclamação" por se tratar de uma "uma personalidade que encaixa no perfil traçado". "Pessoa conhecedora do território, comprometida com o concelho, respeitada pelos seus pares, a notoriedade pública, mas que acima de tudo tenha visão, capacidade de rasgar horizontes, ver em frente, envolver recursos e tecnicamente preparado", nota o presidente do PSD famalicense.

"Estas características estão, na minha opinião, reunidas na pessoa de Mário Passos. Tem um profundíssimo conhecimento do concelho. É um cidadão de Famalicão e está familiarizado com as 49 freguesias. Tem facilidade de contacto, de diálogo, capacidade para ouvir e absorver as diferenças. Tem valores, princípios e percurso. Capacidade de decisão", referiu Cunha em nota enviada à imprensa.

Com 55 anos de idade, Mário Passos licenciou-se em Física e Química na Universidade do Minho, realizou as provas de aptidão pedagógica e capacidade científica e as provas de Doutoramento em Ciências, em cooperação com o Instituto John Innes Centre, Norwich, Inglaterra, tornando-se Professor Auxiliar na mesma universidade. Foi Delegado Regional de Braga do Instituto Português da Juventude e, em 2009, foi eleito vereador da Câmara de Vila Nova de Famalicão, cargo que ainda ocupa tendo atualmente a seu cargo as pastas do Desporto e das Freguesias.