Meia Maratona de Famalicão espera cerca de 2500 atletas

A 7ª meia maratona de Famalicão acontece no próximo domingo, e espera cerca de 2500 atletas.

A corrida começa às 10 horas na Avenida do Brasil com os atletas a percorrer as principais ruas do centro urbano e seguindo depois pela EN206 e pela EM309, em Vale S. Martinho, regressando depois ao parque de estacionamento do Parque da Devesa, junto ao CITEVE. A par da meia maratona, haverá uma minimaratona de seis quilómetros.

Os participantes terão de começar a prova de máscara, que vão colocar imediatamente depois de cortarem a meta.

A prova é organizada pela Runporto em parceria com a Câmara de Famalicão, que investe 30 mil euros no evento. Segundo a organização, a meia maratona de Famalicão não registou quebra de atletas face às edições anteriores, algo que tem acontecido noutras provas.

Jorge Teixeira, da Runporto, referiu que, se a pandemia trouxe "desânimo" a alguns atletas, verifica-se que, entretanto, há novos participantes nas provas. "A pandemia trouxe novos aficionados", notou o responsável, frisando que a iniciativa tem um plano de segurança aprovado pelas autoridades competentes.

Para Mário Passos, presidente da Câmara de Famalicão, este tipo de eventos são também um incentivo para pôr os famalicenses a praticar desporto. "Só vamos parar quando todos os famalicenses praticarem desporto", afirmou na apresentação da meia maratona do concelho. "Temos múltiplos projetos, estamos muito focados na promoção do desporto", afirmou. Este foco concretiza-se nos projetos desportivos para todas as "franjas" da população.

Segundo Mário Passos, houve "muitos anos" de investimento em infraestruturas desportivas e está agora a atingir-se o "ponto de equilíbrio", salvaguardando a falta da pista de atletismo, cujo concurso público para a construção deverá avançar em 2022.