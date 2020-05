Mercado de Famalicão pronto para abrir em janeiro

Alexandra Lopes Hoje às 12:28 Facebook

O mercado municipal de Famalicão deverá estar a funcionar em janeiro do próximo ano. O espaço está a sofrer obras de remodelação que deverão estar concluídas em agosto e decorrerá depois a instalação dos vendedores.

"Queremos que todos que cá estavam possam cá continuar, oxalá tenham condições para isso", afirmou na manhã desta sexta-feira, Paulo Cunha, presidente da Câmara de Famalicão, numa visita à obra cujo investimento inicial apontava para 3,3 milhões de euros, mas entretanto foram aprovados cerca de 211 mil euros para trabalhos adicionais. Estes trabalhos extra não vão alongar o prazo da empreitada que conta com financiamento comunitário.

Paulo Cunha adiantou que mais do que "um espaço" o mercado municipal vai ser "uma dinâmica" até porque além de espaço de venda será também um local de restauração e até de realização de eventos vários. Mas, o autarca sublinhou a importância do mercado para que os produtores locais possam escoar os seus produtos, até para que se possa "beneficiar Famalicão".

O autarca considera que a pandemia veio "mudar hábitos" e levar a que as pessoas comprem nas pequenas mercearias locais.

As características do edifício principal do mercado vão ser mantidas, a fachada será preservada e está a ser criada uma praça no interior do mercado.