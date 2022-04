Mercado de Famalicão vence prémio de Imobiliário

O projeto da Praça - Mercado de Famalicão venceu o Prémio Nacional de Imobiliário 2022 na categoria de Equipamentos Coletivos. O projeto foi feito pelo arquiteto Rui Mendes Ribeiro, a quem foi entregue a distinção.

O concurso conhecido como os "Óscars" do imobiliário é promovido pela revista Magazine do Imobiliário. Distingue os empreendimentos nas categorias de Comércio, Escritórios, Habitação, Equipamentos Coletivos, Turismo e Reabilitação.

O mercado de Famalicão foi construído há 80 anos, e depois de reabilitado abriu portas há quase um ano. Os trabalhos de renovação preservaram a traça original do edifício e as características identitárias do efifício, que assumiu um novo conceito para combinar a utilidade tradiconal para o qual foi concebido com atividades culturais e de lazer, cruzando assim a tradição com a modernidade e a inovação.