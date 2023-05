Mercado do emprego de Famalicão mostra ofertas disponíveis durante dois dias

A Praça D. Maria II, em Famalicão recebe na próxima quinta e sexta-feira, dias 18 e 19, a Feira do Emprego com a participação de cerca de duas dezenas de empresas do concelho. As firmas darão a conhecer as oportunidades de emprego que dispõem.

"Este certame é uma oportunidade de estudantes, desempregados ou então cidadãos à procura de novas oportunidades profissionais contactarem com algumas das principais entidades empregadoras de Famalicão", diz a Câmara de Famalicão em nota enviada à imprensa. Segundo as estatísticas disponíveis do Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) o concelho famalicense registava 3362 desempregados, a maioria mulheres.

Na sexta-feira, na Junta de Freguesia de Famalicão, decorrem ainda, sessões formativas onde serão explorados temas como a elaboração de um currículo e os comportamentos a adotar durante uma entrevista de emprego. São sessões "especialmente" direcionadas para "cidadãos imigrantes".