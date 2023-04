Mercados urbanos dinamizam "novo" centro de Famalicão

Alexandra Lopes Hoje às 16:42 Facebook

Dar maior dinâmica ao centro da cidade é um dos objetivos da iniciativa "Vai à Vila - Mercados Urbanos", que decorre este fim de semana, em pleno centro de Famalicão com "sabores" alusivos aquele concelho minhoto. Enchidos, bolachas, bolos, ervas aromáticas, compotas e licores são alguns dos paladares produzidos por artesãos, produtores locais e associações que se podem encontrar na Praça D. Maria II.

Este é um dos primeiros eventos promovidos no centro da cidade, depois da requalificação do miolo urbano. Os mercados, acompanhados de um programa cultural, serão presença regular até final do ano.

"O espaço está muito bonito, ficou muito melhor mas falta mais estacionamento. Deviam ter aproveitado para construir um parque subterrâneo", diz Cristina Carneiro, uma das expositoras do mercado.