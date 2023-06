Meses de preparação para abrilhantar a noite de hoje em Famalicão

São oito as marchas antoninas que vão animar as ruas da cidade e atuar em frente aos Paços do Concelho.

Os festejos em honra de Santo António em Famalicão assinalam esta noite um dos seus momentos mais altos: as marchas Antoninas desfilam pelas principais ruas da cidade e exibem o trabalho de meses em frente aos Paços do Concelho. Durante a tarde, a cidade é animada pelo desfile das marchas infantis.

São oito os grupos que decidiram pôr mãos ao trabalho sob o tema "Gentes da Lavoura" para marchar sem que nada falhe. Embora uns sejam mais experientes e outros menos, a verdade é que a noitada de Santo António também serve para mostrar o labor de meses.